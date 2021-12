Dienvidāfrikas zinātnieki: Omikrona gadījumā ir trīsreiz lielāka varbūtība atkārtoti inficēties

Pētījums, kura pamatā ir DĀR veselības sistēmas savākti dati, sniedz pirmos epidemioloģiskos pierādījumus par omikrona paveida spēju izvairīties no imunitātes pēc iepriekšējas inficēšanās.

"Nesenie reinfekcijas gadījumi ir bijuši indivīdiem, kuru primārā inficēšanās notika visos trijos viļņos, un vairākumam no viņiem primārā inficēšanās bija delta vilnī," tvītoja Dienvidāfrikas Epidemioloģiskš modelēšanas un analīzes centra direktore Džūljeta Puliama.

Viņa brīdināja, ka pētījuma autoriem nebija informācijas par indivīdu vakcinācijas statusu, tāpēc viņi nevarēja novērtēt to, cik lielā mērā omikrona paveids izvairās no vakcīnu radītas imunitātes. Zinātnieki plāno to izpētīt nākamreiz.