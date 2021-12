NATO iedarbinātais krīzes vadības mehānisms ir signāls nedraudzīgajām valstīm, norāda eksperts

Viņš norādīja, ka patlaban ir grūti paredzēt, kāda tieši būs politiskā vai ekonomiskā pretdarbība, jo visa komunikācija ir mēģinājums atturēt Krieviju no jebkāda veida darbībām. Eksperts aicināja arī ņemt vērā, ka Krievijas spēku apmērs, kas patlaban ir pie Ukrainas robežām, ir ievērojams gan skaita, gan arī spēju ziņā. Tās ir augstākās klases un jaunākās spējas, kas ir Krievijas arsenālā, līdz ar to tas var liecināt par plaša mēroga potenciālu rīcību pret Ukrainu.

Runājot par Krievijas iespējamo atbildi NATO ārlietu ministru paustajai nostājai, Vargulis uzsvēra, ka tas liek aizdomāties, apzinoties, ka NATO raida skaidru signālu. Eksperta ieskatā, Krievija patlaban nedomā par to, ka NATO varētu iesaistīties tiešā militārā darbībā, jo Ukraina nav NATO dalībvalsts. Tomēr nevar izslēgt arī to, ja situācija eskalēsies un notiks kaut kāda agresija pret Ukrainu, NATO sniegs atbalstu, piemēram, finansiālu vai nosūtot bruņoto spēku spējas. Varguļa ieskatā, Krievija to apzinās, taču nevienam nav ilūzijas, ka NATO kā alianse iesaistīsies jebkāda veida militārajās darbībās.