Zavadska: Trīs mēnešu intervāls starp vakcīnas devām bērnu gadījumā noteikts piesardzības nolūkā

tāpēc arī eksperti meklē dažādus veidus, kā palielināt pozitīvos un samazināt negatīvos vai nevēlamos aspektus. "Izejot no šīs risku mazināšanas un ieguvumu sabalansēšanas pieejas, pagarinot intervālu starp devām šajā vecuma grupā, gan risks blaknei ir mazāks, gan vienas devas ieguvumi aizsardzībai ir optimāli," šajā sakarā atzīmē profesore.

Tāpat svarīgs apsvērums ir jaunais omikrona variants, kas, ja gadījumā izrādīsies, ka pašreizējās vakcīnas nav gana efektīvas pret to, nozīmēs, ka nākotnē nāksies mainīt arī vakcīnu un līdz ar to - potenciāli vakcinēties vēlreiz. Bērnu gadījumā, pieņemot, ka pēc trīs nedēļām, pirms jaunu vakcīnu parādīšanās, būtu saņemtas abas devas, vakcinēties vēl ar trešo devu, ekspertes vērtējumā, nebūtu īsti labākais risinājums.

Šeit vērā ņemams arī būtu fakts, ka ir bērni, kas jau ir izslimojuši Covid-19 un kuriem nemaz nebūtu nepieciešamas divas vakcīnas devas. Lai gan Latvijā pārslimojušo bērnu vecumā no pieciem līdz 11 gadiem konkrēts apmērs nav zināms, pēc profesores paustā, pētījumā ASV atklāts, ka šajā vecuma grupā 38% pirms vakcinācijas jau bijušas antivielas.

Vaicāta, vai nacionālā līmenī bērniem šajā gadījumā derīgu vakcinācijas sertifikātu vajadzētu piešķirt jau pēc pirmās devas, Zavadska atbildēja apstiprinoši, taču par to, vai arī Eiropas Savienības līmenī varētu piekopt šādu pieeju, būs atkarīgs no starpvalstu līmenī panāktas vienošanās.

Jau ziņots, ka IVP kopumā atbalsta bērnu vakcināciju pret Covid-19 vecuma grupā no 5 līdz 11 gadiem, taču atkārtoti uzsver, ka joprojām būtiskākā ir senioru un riska grupu vakcinēšana, pēc kārtējās IVP sēdes aģentūru LETA informēja tās vadītāja, profesore Zavadska.

Ņemot vērā patlaban pieejamo zinātnisko un uz pierādījumiem balstīto informāciju, IVP kopumā atbalsta bērnu vecumā no 5 līdz 11 gadiem vakcināciju pret Covid-19, taču pašlaik īpaši to rekomendē sākt visiem tiem bērniem, kas ietilpst kādā no riska grupām nopietnai Covid-19 gaitai. Tie, piemēram, ir bērni ar onkoloģiskām slimībām, aptaukošanos, cukura diabētu, kardiovaskulārām fona slimībām un citām hroniskām orgānu slimībām, skaidro profesore.