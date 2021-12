“Baltic Real Estate Awards 2021” konkursā par labāko tirdzniecības centru Baltijas valstīs 2020. gadā atzīts t irdzniecības centrs “Origo”. Konkursā nekustamā īpašuma nozares eksperti no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas vērtēja projektu inovāciju, dizainu, funkcionalitāti, efektivitāti, ilgtspēju, sabiedrības un mediju atzinību, objekta integrāciju apkārtējā vidē un citus kritērijus, kas veicina objekta nomnieku un apmeklētāju apmierinātību.

T/c “Origo” pirmo reizi Latvijā ieviesis unikālu produktu – “Origo” Dāvanu karti –, kas ir pirmā no pārstrādātas plastmasas veidotā elektroniskā dāvanu karte Latvijā. Tā ir arī atbildīga izvēle – šī dāvana izgatavota no pārstrādāta PETG materiāla, kas dabai ir draudzīgāka kā parastā PVC plastmasa. Dāvanu kartes saņēmējs savu kāroto var izvēlēties vairāk nekā 150 tirdzniecības un pakalpojumu vietās t/c “Origo”, starp tām ir gan zināmas un jau iecienītas, piemēram, “Rimi Hyper”, “Drogas”, “Reserved”, “Ivo Nikkolo”, “Lindex”, “Sportland”, “Euronics”, “Mohito”, “Jāņa Rozes grāmatnīca”, “Jahonts”, “NS King”, gan jaunas: dzērienu tirdzniecības vieta “Kabinets”, “Lāči” kafejnīca/konditoreja, ātrās ēdināšanas restorāns “KFC”, restorāns “Vapiano”, optikas salons “Fielmann”, bērnu rotaļlietu un spēļu veikals “Toy’s Planet”, apavu veikals visai ģimenei “CCC”, “Mēness Aptieka un daudzas citas. Tirdzniecības centra “Origo” Dāvanu karte darbojas kā norēķinu karte, līdz ar to tā ir lietojama vairākās pirkuma reizēs.