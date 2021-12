Esot kopā ar mīļoto, vīrietim iedalīta aktiera loma. Būsim godīgi, sieviešu dzimuma jūras zvaigznes ļoti bieži viesojas guļamistabā. Papildus slogs ir zemapziņas izraisīta trauksme – vai varu to izdarīt: vai erekcija ilgs visu palutināšanas laiku? Masturbācijas laikā vīrietis ir viens, bez auditorijas, tāpēc relaksēties un gūt baudu ir daudzkārt vienkāršāk. Tajā pašā laikā pornogrāfijas skatīšanās veicina fantāziju. Masturbējot vienatnē, uztraukums par sniegumu atbrīvo stresa hormonus, kas kavē erekciju un līdz ar to arī orgasma trūkumu.

Padomi, kā izbaudīt erekciju un orgasmu kopā ar mīļoto

Izmantojiet seksa rotaļlietas

Seksa rotaļlietu izmantošana nepalīdz novērst psiholoģisko barjeru, kas saistīta ar erekcijas uzturēšanu. Vibrējošs dzimumlocekļa gredzens, prostatas stimulators vai anālais spraudnis var radīt pamatīgu uzbudinājumu guļamistabā. Ja jums ir iecienīta masturbācijas rotaļlieta, izņemiet to no atvilktnes un spēlējieties kopā ar mīļāko.

