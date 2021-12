80. gadu hārdroks atdzimst pašmāju grupas "Quickstrike" jaunajā sinlgā

"Quickstrike" aktīvi darbojas jau vairākus gadus, spēlējot Latvijā un citviet Eiropā, bet publiski grupas materiāls vēl nekur nebija pieejams. Neskatoties uz to, grupa šogad noslēdza līgumu ar izdevniecību "Rockshots Records", sadarbībā ar kuru 2022. gada 11. februārī tiks izdots grupas debijas albums "None of a Kind".