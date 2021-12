Nepārliecinās par manevra drošību un uz Tīnūžu šosejas izraisa trīs auto sadursmi

“Tā mašīna izbrauca uz galvenā ceļa, ietriecās ”Renault”, nedaudz to aizķēra. Pēc tam ”Renault” sāka griezties, mēs ar ”Renault” saskrējāmies. Iznāk, ka vainīga ir mašīna, kas ”izlīda” uz ceļa neatļautā vietā un nelaikā. (DP: Es saprotu, ka viņš nav redzējis aiz “fūres”?) Jā, viņš saka, ka neredzēja. Mazliet ”Renault” tika aizķerts, un tas sāka virpuļot, ar to pietika. (DP: Viņš tā kā pilnīgi griezās?) Jā, sākumā tur pagriezās – savā pusē, bet pēc tam manā pusē. Man nebija variantu, burtiski divas, trīs sekundes,” stāsta ”Peugeot” šoferis Sergejs.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

“Renault” atradās divi cilvēki, abi tika nogādāti slimnīcā papildu izmeklējumu veikšanai, bet uz vietas smagas traumas konstatētas netika. ”Peugeot” šoferis Sergejs brauca kopā ar sievu un bērnu. Neviens no viņiem nav cietis. Viņaprāt, veiksmīgi ir tas, ka abu spēkratu sadursme nebija frontāla. Iebraukšana grāvī tikai nedaudz patraucēja bērna miegu: “”Ātrie” viņu apskatījās. Viss kārtībā, viss ir labi. Viņa varbūt nemaz nesaprata, ka iekļuva avārijā. Pamodās no tā, ka josta ietriecās krūtīs. Viņai sāpēja, viņa no tā pamodās. Un tad atkal aizmiga.”