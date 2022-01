Imigrācija no pagātnes - ko iesākt ar laikabēgļiem?

Mūsdienas, Oslo. No ūdens pēkšņi iznirst cilvēki no pagātnes - laikabēgļi. Norvēģijas sabiedrība sašūpojas un spiesta samierināties. Nelegāla imigrācija, turklāt no pagātnes, no tuvākas un tālākas - jaunajā ASV izklaides milža HBO seriālā "Laikabēgļi" ("Beforeigners").