Baudi LNOB operas un baleta izrādes savā televizorā

"Kvalitatīvi pavadīts brīvais laiks ar bagātīgi piepildītu saturu, ko piedāvā Latvijas kultūras iestādes, tajā skaitā LNOB, ir viens no lielākajiem ieguvumiem, ko lietotājam var sniegt mūsdienu tehnoloģijas. Mūsu uzņēmums jau gadiem ir starpnieks starp kultūras produkta radītājiem un skatītājiem, veicinot kultūras pieejamību digitālā formātā: mūsu tehnoloģiskās platformas ļauj ikvienam baudīt izcilu kultūras pasākumu piedāvājumu – operas, baleta, teātra izrādes un dažādus koncertus. Sevišķi svarīgi tas ir laikā, kad klātienē apmeklēt kultūras norises ir sarežģīti un pat neiespējami," uzsver LMT prezidents Juris Binde.

No 3. decembra līdz 2. janvārim būs skatāms Leo Delība balets "Kopēlija" – Ernsta Teodora Amadeja Hofmaņa pasakas "Smilšuvīrs" klasiskais lasījums, kas būs īpaši saistošs bērniem. Komisks, krāsains, dzīvespriecīgs - tāds ir šis balets, kurā Latvijas Nacionālā baleta trupas labākie solisti izdejo un izspēlē stāstu par jauno Franci, viņa mīļoto Svanildu un pārpratumiem, ko rada noslēpumainā doktora Kopeliusa daiļās meitas Kopēlijas burvība. Baleta "Kopēlija" iestudējumu radījuši horeogrāfs Aivars Leimanis, scenogrāfe un kostīmu māksliniece Ināra Gauja. Ierakstā galvenās lomas atveido Elza Leimane, Arturs Sokolovs, Ringolds Žigis un Jūlija Brauere, pie diriģenta pults – Mārtiņš Ozoliņš.

No 10. decembra līdz 2. janvārim piedāvājumā Džakomo Pučīni operas "Madama Butterfly" iestudējums, kas pirmizrādi piedzīvoja 1925. gadā režisores Sofijas Maslovskas un scenogrāfa Eduarda Vītola inscenējumā. Laika gaitā tas ir ticis atjaunots, tomēr saglabājot oriģinālo scenogrāfiju, kostīmu dizainu un režijas pamatrisinājumu, tāpēc uzskatāms par vienu no senākajiem saglabātajiem operuzvedumiem pasaulē. Iestudējums, kas vēstī par japāņu meitenes un amerikāņu virsnieka neiespējamo mīlestību, ir kļuvis par vienu no LNOB repertuāra stūrakmeņiem. Operu "Madama Butterfly" diriģē Mārtiņš Ozoliņš, titullomā – Dana Bramane, Pinkertons – Raimonds Bramanis, Suzuki – Ilona Bagele, Šarpless – Jānis Apeinis.