Šonedēļ Covid-19 balstvakcīnu vidēji dienā saņēmuši vairāk nekā 5100 cilvēki

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, Latvijā 2021.gada jūlija sākumā provizoriski bija 1 882 200 iedzīvotāju, tātad līdz šim kopumā vismaz pirmo poti vai "Janssen" ("Johnson & Johnson") vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši 68,09% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu noslēguši 63,99% iedzīvotāju, no kuriem balstvakcīnu saņēmuši 7,58%, liecina aģentūras LETA aprēķini. Savukārt no kopējā iedzīvotāju skaita balstvakcīnu saņēmuši 4,85%.

Kā ziņots, balstvakcināciju "AstraZeneca" gadījumā var saņemt visi iedzīvotāji no 18 gadiem, ja pēc otrās devas saņemšanas ir pagājuši pieci mēneši. Ražotāja "Johnson&Johnson" gadījumā baltsvakcināciju pret Covid-19 var saņemt visi iedzīvotāji no 18 gadiem, ja pēc šī ražotāja vakcīnas saņemšanas ir pagājušas astoņas nedēļas.

Kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem. Decembra otrajā pusē Latvijā varētu tikt sākta arī 5-11 gadus vecu bērnu potēšana pret Covid-19.