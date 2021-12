Aizsāk kustību SHIFT sieviešu iedvesmošanai un līdztiesības veicināšanai

Digitālajā izstādē ar savu pieredzi, padomu un iedvesmu dalās: Nevalstiskā teātra “Dirty Deal Teatro” vadītāja Anna Sīle, arhitekte un arhitektu biroja “DEPO projekts” īpašniece Antra Saknīte, Latvijas Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja, Rīgas Stradiņa universitātes Pediatrijas katedras asociētā profesore, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu infektoloģe un ģimenes vakcinācijas centra vadītāja, profesore Dace Zavadska, aktrise, producente, viena no Latvijas ietekmīgākajām influencerēm Ieva Florence, Valsts prezidenta padomniece informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos Ieva Ilvesa, dizaina biroja H2E radošā direktore, dizainere Ingūna Elere, platformas un iniciatīvas “She Owns” dibinātāja, “Swedbank” “Private banking” vadītāja, AS “Swedbank Atklātais Pensiju Fonds” padomes locekle Karīna Kulberga, Latvijas Republikas iekšlietu ministres padomniece, publiciste, pētniece Linda Curika, Inovāciju vadības uzņēmuma “Helve” līdzdibinātāja un vadītāja, “TechChill” valdes locekle Marija Ručevska, Rīgas Tehniskās universitātes lektore un mākslīgā intelekta pētniece Māra Pudāne, Juriste un ultramaratoniste; pirmā sieviete no Latvijas, kas noskrējusi Grieķijas Spartatlona skrējienu – 246 kilometrus, Sigita Vāce, vadošā pētniece Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, Latvijas Nacionālās biobankas-Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes vadītāja Vita Rovīte, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes dekāne; jau 20 gadus veiksmīgi darbojas informācijas tehnoloģiju nozarē, šobrīd ir “DIVI grupa” biznesa attīstības vadītāja Zane Bičevska, Veselības centra 4 filiāles “Dermatoloģijas klīnika”, “Anti-Aging Institute” un “Baltijas vēnu klīnika” vadītāja Zane Rēvalde.