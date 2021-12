Rimšēvičs pēc divu gadu pauzes atgriezīsies uz apsūdzēto sola

ECB “de facto” norādīja, ka tai nav komentāru par EST spriedumu. Tomēr, saskaņā ar labi informētu personu pausto “de facto”, spriedums būtībā atbilst ECB agrāk tiesā uzturētajiem argumentiem un saskan ar bankas traktējumu par likumu. Par lietas iznākumu Frankfurtē valdošā izpratne esot šāda: EST bijusi visai skaidra – bijušais Latvijas Bankas prezidents nebauda imunitāti, jo kriminālnoziegumus, par kuriem viņš ir apsūdzēts – kukuļošana un naudas atmazgāšana – tiesa neuzskata par darbībām, kas veiktas, pildot dienesta pienākumus.

Atsākoties Rimšēviča prāvai, tiesai Jūrmalā var nākties lemt arī par jautājumiem, kas saistīti ar norisēm pamatlietas iestrēgšanas laikā. “de facto” jau ziņoja, ka prokurore Jirgena plāno aicināt tiesu vērtēt iespēju atņemt par Rimšēviču iemaksāto drošības naudu – 100 tūkstošus eiro, kā arī piemērot viņam bargāku drošības līdzekli. Prokurores ieskatā, Rimšēvičs varētu būt pārkāpis apsūdzētā pienākumu nekavēt un netraucēt kriminālprocesa norisi, jo viņam šobrīd ir izvirzīta apsūdzība par prāvas liecinieka nelikumīgas iespaidošanas organizēšanu.

Šis liecinieks ir šovasar mirušais “Trasta komercbankas” akcionārs Igors Buimisters.

Lietā par viņa iespējamo ietekmēšanu, lai panāktu, ka viņš par naudu groza savas liecības uz Rimšēvičam labvēlīgākam, apsūdzēts arī uzņēmējs Uģis Tabors. Viņš uzsāka un ilgāku laiku veda pārrunas ar Buimisteru, kurš par to bija paziņojis KNAB, tāpēc procesā ir daudz fiksētu sarunu, arī starp Taboru un Rimšēviču.

“Tās pašas sarunas, kuras noklausoties, izlasot, redzot to visu nav nekādu vispār šaubu par to, ka būtu noticis šis noziegums. (..) Ir pierādījumi lietā, ka viņi [Rimšēvičs un Tabors] ir komunicējuši par šīm liecībām,” stāsta apsūdzības uzturētāja šajā lietā, prokurore Džena Andersone no Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūras.

Lietas iztiesāšana sāksies februārī Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, stāsta Andersone: “Tā lieta nav apjomīga, tie pieci sējumi – faktiski tur ir daudz šie videomateriāli, diski, audio un arī tie

atšifrējumi. Līdz ar to tas veido to materiālu apjomu. Bet tā pēc būtības tur nav desmitiem sējumu, kas būtu neizskatāmi. Lieta jau nav liela, un patiesībā lieta ir diezgan vienkārša. Nesaskatu tur nekādu šķērsli, kāpēc lai to lietu nevarētu iztiesāt pēc iespējas ātrākā laikā.”