Mazajā ģildē adventes koncerts "Ar sniega pārslām dejojot"

Programmā skanēs Ziemassvētku skaistākās melodijas latviešu un angļu valodā - "Pošam visu greznā rotā", "Balts sniedziņš snieg uz skujiņām", "Let It Snow", kā arī fragmenti no Brodvejas mūzikliem un no tādiem uzvedumiem kā "Mūzikas skaņas", "Mana skaistā lēdija", "Ledus sirds" u.c..