Nākamgad Arēnā Rīga uzstāsies kulta grupa "The Cure"

Vismaz divu stundu garajā koncertā izskanēs viss labākais "The Cure" repertuārs, kā arī pa kādai solītā jaunā albuma dziesmai.

Par koncerta īpašajiem viesiem apstiprināta skotu postpanka apvienība "The Twilight Sad".

Nav pārspīlēti apgalvot, ka vairāk nekā 40 gadu laikā harismātiskā Roberta Smita vadītās formācijas daiļrade kļuvusi par sajūsmas, iedvesmas, atdarināšanas, uzmundrinājuma vai pat mierinājuma avotu nu jau vairākām klausītāju, mūziķu, mākslinieku, dizaineru u.c. radošu cilvēku paaudzēm.

Tūkstošiem cilvēku visā pasaulē Roberts Smits ir kas daudz daudz vairāk nekā nu jau par zīmolu kļuvušais izspūrušais matu ērkulis, iekrāsotās acis un sarkanās lūpas.

Apzinoties "The Cure" dziļo, pat visaptverošo muzikālo un kulturālo nozīmību, šis nebūs vienkārši vienas dienas koncerts, bet pasākumu kopums, kas norisināsies nedēļā, sākot no 3. oktobra.

Biļešu iepriekšpārdošana www.bilesuserviss.lv Izklaides pasta abonentiem šotrešdien, 8. decembrī, sākot no plkst. 10.00. Publiskā biļešu pārdošana visā www.bilesuserviss.lv tīklā, sākot no piektdienas, 10.decembra, plkst. 10.00.

"The Cure"

"The Cure" (sākotnēji Easy Cure) Anglijas pilsētā Krolijā Roberts Smits sāka kopā ar saviem skolas biedriem 1976. gadā. Debijas albums "Three Imaginary Boys" jau ar "The Cure" vārdu iznāca 1979. gadā, un kritiķi to uzreiz novērtēja pozitīvi, kategorizējot grupu postpanka un jaunā viļņa virzienos. Līdz ar nākamo albumu "Seventeen Seconds" puiši pakāpeniski pievērsās jaunam, drūmākam stilam, kas kopā ar Smita skatuvisko tēlu spēcīgi ietekmēja topošo gotiskā roka žanru, kā arī visu subkultūru, kas galu galā izveidojās ap šo žanru.

Kopš tā brīža "The Cure" tiek uzskatīti par vieniem no gotiskā roka aizsācējiem un spilgtākajiem tā pārstāvjiem. Roberts Smits gan vienmēr atgaiņājies no vēlmes ierindot grupu kādā noteiktā kategorijā, kādā 2006. gada intervijā komentējot tā: "Ir tik nožēlojami joprojām redzēt "gotu" birku pie "The Cure" vārda. Mēs neesam klasificējami. Iespējams, ka mēs bijām pieskaitāmi postpankam, kad sākām, bet kopumā tas nav iespējams... Es vienkārši spēlēju Cure mūziku, lai ko tā arī nozīmētu."

Lai gan parasti tiek uzskatīti par tumšas, drūmas un tekstuāli dziļdomīgas mūzikas radītājiem, plašākā popmūzikas laukā "The Cure" pazīstami arī ar virkni optimistiskāku dziesmu, kas aizsākās līdz ar "Let's Go To Bed" un turpinājās ar "Inbetween Days", "Close To Me", "Just Like Heaven", "Lovesong" un protams hrestomātisko "Friday I'm in Love".

Par komerciāli visveiksmīgāko "The Cure" albumu kļuva "Disintegration" (1989) ar "Lullaby", "Lovesong" un "Pictures of You".

Karjeras laikā "The Cure" izdevuši 13 studijas, vairākus koncertu un izlašu albumus, vairāk nekā 40 singlus, kopā pārdodot vairāk nekā 30 miljonus ierakstu. Vēl viņu kontā ir vairākas koncertfilmas, kā arī viņu radīto kompozīciju izmantojums kinolentēs. Nav noslēpums, ka Roberta Smita veidols patapināts vienai no ikoniskākajām režisora Tima Bērtona filmām "Edvards Šķērrocis". Pēc filmas iznākšanas uz ekrāniem Smits muzikāli sadarbojies ar Bērtonu divās citās viņa filmās.