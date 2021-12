Viedoklis ⟩ Kas pirks Higsa bozonu?

Šādi un citi atklājumi neder tieši praktiski, bet parāda, kur ir vērts pielikt pūles un kur to darīt nav vērts. No publikas viedokļa šobrīd jocīgā, neizprotamā māksla ir radošuma un uzdrīkstēšanās katalizators, kas iespaido zinātni. Pasaulē labākie prāti visādi mēģina uzlabot mākslas un zinātnes mijiedarbību, jo tādējādi var ātrāk iegūt labākus rezultātus. Bez šādas sadarbības mēs būtu bez datoriem, mobiliem telefoniem un citiem labumiem. To visu izgudrot nevarētu ne mūrnieks, ne laukkopis, jo pat nezinātu, ko var gribēt. Šo procesu būtiski ir uzturējuši saprātīgākie faraoni, karaļi, pāvesti, diktatori un demokrātiskas valdības, bet Latvijā viss tiek nostādīts otrādi.