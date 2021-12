SPKC gaida galīgo apstiprinājumu par pirmajiem omikrona saslimšanas gadījumiem

Kā skaidro SPKC, speciālisti sāka epidemioloģisko izmeklēšanu saistībā ar minētajiem diviem gadījumiem. Šie divi iespējamie omikrona gadījumi, kā vēsta SPKC, saistīti ar lielu starptautisko pasākumu Zviedrijā. Saslimušie ir divi cilvēki vecuma grupā no 30 līdz 49 gadiem, kuri 4. decembrī atgriezās Latvijā no liela starptautiska pasākuma Halmstadē (Zviedrijā). Viņi lidoja no Kopenhāgenas uz Rīgu ar "airBaltic" reisu Nr. BT132. Ceļotāji lidostā "Rīga" nodeva testu.