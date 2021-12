Ar jaunu dziesmu klajā nācis mūziķis Patriks Peterson

Ar jaunu dziesmu angļu mēlē "Can’t Get You Outta My Head" klajā nācis jaunais mūziķis Patriks Peterson (Elviss Patriks Pētersons), kurš atklāj, ka līdz ar singla izdošanu piepildījis jau vairākus gadus lolotu sapni. Skaņdarbam tapis arī videoklips.