"Rus.Postimees" ziņas varēs skatīties Latvijas TV kanālā "Duo 7"

No 4. oktobra "Rus.Postimees" ziņas bija pieejamas Igaunijā, bet no 22. novembra tās var vērot arī Latvijā - televīzijas kanālā "Duo 7". Ziņu izlaidumus var skatīties katru darba dienu no pulksten 16.30 līdz pulksten 20.30.