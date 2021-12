Piebarošana: kā pareizi paplašināt mazuļa ēdienkarti?

Pats galvenais princips, kas jāatceras, uzsākot piebarošanu, - jauni produkti bērna ēdienkartē jāievieš ļoti pakāpeniski. Ja šodien mazais pagaršo pustējkaroti banāna, tas nenozīmē, ka rīt viņš drīkst ēst jau divreiz vairāk. Gremošanas traktam ir vajadzīgs adaptācijas laiks. Jaunu produktu ieteicams piedāvāt ne biežāk kā pēc 3-5 dienām, kad ir skaidrs, ka iepriekšējo bērns pieņem labi, nelielā daudzumā (no 1 līdz 3 tējkarotēm). Jauno produktu ir ieteicams piedāvāt no rīta, lai gadījumā, ja rodas kāda alerģiska reakcija (izsitumi, caureja, vemšana), varētu to savlaicīgi atpazīt un izslēgt no uztura.