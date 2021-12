Foto ⟩ Sāk filmēt Signes Birkovas filmu "Lotus" par vācbaltu grāfieni Alisi Fon Trotu

"Lotus" ir komiski fantasmagorisks stāsts par vācbaltu grāfieni Alisi Fon Trotu – sievieti autsaideri, kura ir sveša starp savējiem un savējā starp svešiem, taču, pārvarot fiziskus, mentālus un aizspriedumu radītus šķēršļus, kļūst par latviešu mēmā kino avangarda filmu veidotāju. Stilizētajā kostīmfilmā savīsies dažādu kino žanru elementi un citāti no pasaules kino šedevriem – vērīgi skatītāji varēs manīt atsauces uz Alfrēdu Hičkoku, Orsonu Velsu, Andreju Tarkovski un citiem. Vienlaicīgi tā ir arī režisores atzīšanās mīlestībā mēmajam kino: filmā parādīsies vairākas it kā galvenās varones veidotas epizodes, un, lai piešķirtu lielāku autentiskumu šiem stilizētajiem mēmā kino fragmentiem, tie uzņemti ar autentisku 1921. gada kinokameru. Līdz šim Latvijas kinematogrāfā to vēl neviens nav darījis – reto kameru producents Roberts Vinovskis iegādājās speciāli "Lotus" filmēšanai. Arī pati filma tiek uzņemta nevis ar digitālajām kino kamerām, bet analogā formātā, uz 16 mm Kodak kinolentes.