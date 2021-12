AST: Latvijas elektroenerģijas jaudas rezervju apjoms ir pietiekams

"Tomēr labi attīstītais pārvades tīkls nodrošina iztrūkstošās elektroenerģijas importu no Eiropas tirgus. Vienlaicīgi Baltijā kopumā ir pieejamas ap 800 MW avārijas ģenerācijas rezerves, kuru uzdevums ir kompensēt trūkstošos resursus lielas elektrostacijas vai starpsavienojuma zaudējuma gadījumā," skaidro "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis Gatis Junghāns.

Baltijā pašlaik tiek saražots ap 58% no nepieciešamās elektroenerģijas, iztrūkstošo elektroenerģiju pamatā importējot no Eiropas tirgus un mazākā mērā no Krievijas. Pirmdien Baltijā elektroenerģijas pieprasījums pīķa stundā sasniedza ap 4900 MW, bet maksimālā ģenerācija sasniedza ap 3700 MW.