Alanisa Morisete atklāj, ka 15 gadu vecumā tikusi seksuāli izmantota

Filma "Jagged", kas ir otrā no dokumentālo filmu sērijas "Mūzikas lāde" ("Music Box"), pašlaik skatāma "LMT Viedtelevīzijā". "Mūzikas lādi" radījis režisors Bils Simonss ("Andre The Giant", "Showbiz Kids") - tā iecerēta kā sērija par zīmīgiem pieturas punktiem populārās mūzikas vēsturē. Pirmā filma vēstīja par mūzikas festivālu "Vudstoka 99", kas norisinājās 1999. gadā militārajā bāzē Romā, ASV. Festivāls, kas bija iecerēts kā idilliska atbilde 1969. gada pirmajam Vudstokas festivālam, izvērtās par agresīvu, postošu dubļu un uguns dumpi.

Otrā filma turpina stāstu par deviņdesmitajiem. Filmas "Jagged" centrā ir kanādiešu dziedātāja Alanisa Morisete un un viņas albums "Jagged Little Pill", kas bija viens no pirmajiem ārkārtīgi veiksmīgajiem albumiem pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu alternatīvā roka uzplaukumā un tika uzskatīts par apliecinājumu sieviešu spēkam un iespējām. Morisete par šo albumu saņēma vairākas "Grammy" balvas, tostarp kategorijā "Gada albums". Tolaik 21 gada vecumā viņa kļuva par jaunāko mūziķi, kas apbalvots ar "Grammy" balvu.

"Es piekritu piedalīties darbā, kurā tiktu svinēta albuma "Jagged Little Pill" 25 gadu jubileja, un tiku intervēta laikā, kad biju īpaši ievainojama (pēcdzemdību depresija)," viņa raksta.

Acīmredzot Morisete nebija apmierināta ar to, ka filmā īpaši akcentēta un izcelta seksuālā uzmācība, ko Morisete regulāri piedzīvojusi, būdama vēl jaunpienācēja mūzikas industrijā 15 gadu vecumā.

"Man būs nepieciešama palīdzība, jo es nekad par to neesmu runājusi," filmā saka Morisete.

Atgādinām, ka Morisete dažādos televīzijas šovos Kanādā filmējusies jau no agra vecuma. Viņa debitējusi arī popmūzikā ar vairākiem veiksmīgiem singliem, taču vēlīnos pusaudža gados pārcēlās uz ASV, kur sāka visu no "baltas lapas".

Albums tapa kopā ar amerikāņu producentu Glenu Balardu (Glen Ballard) viņa nelielajā studijā. Albuma potenciālu novērtēja popdīva Madonna un izdeva to savā ierakstu izdevniecībā "Maverick Records". Kad vietējās radio stacijas sāka atskaņot singlu "You Oughta Know", maisam gals bija vaļā - dziedātāja kļuva par 90. gadu jauno sieviešu elku.