Pagarina termiņu Covid-19 dēļ nenotikušo kultūras pasākumu biļešu kompensācijas pieteikumiem

Līdz ar šo lēmumu precizētie VKKF atbalsta programmas nosacījumi paredz, ka atbalsts par skatītājiem atgrieztajām biļetēm uz pasākumiem, kas atcelti ārkārtējās situācijas laikā - no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim, biļešu naudas izmaksu veicot līdz 2022. gada 30. jūnijam -, tiek veikts 80% apmērā no biļešu cenas un var tikt saņemts noteiktos gadījumos.

Jau ziņots, ka no 15.novembra publisko pasākumu norisē tika noteikti jauni drošības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai - no 1000 uz 500 personām samazināts pieļaujamo apmeklētāju skaits un aizliegta stāvpasākumu norise. Kokale atzīmēja, ka līdz ar to faktiski var notikt tikai kultūras pasākumi, kuros apmeklētāji atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās, un, atkarībā no zāles konfigurācijas telpu faktiskā ietilpība ir 40% līdz 60%, ņemot vērā to, ka sēdvietas jāizkārto pamīšus pa divām - šaha galdiņa formāta, starp katrām aizpildītām paredzot vismaz divas brīvas sēdvietas.