Nākamajā gadā paredzēts ieviest piecu darba dienu ilgu aprūpētāja atvaļinājumu darbiniekam

Visbiežāk šīs problēmas skar sievietes, jo tieši viņas ir tās, kas pārsvarā uzņemas rūpes par tuvinieku. Kā skaidro Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis Pēteris Leiškalns – Eiropā to mēdz dēvēt par “gādīgās meitas slogu” vai “labās meitas sodu”. Bieži, kļūstot par tuvinieka aprūpētāju, sievietes maina savu nodarbinātības statusu vai aiziet no darba tirgus, kurā pēc tam ir grūti atgriezties – šī iemesla dēļ sievietes ir spiestas pāriet uz gadījuma darbiem. Līdz ar to aprūpētāja atvaļinājuma ieviešana Latvijā būtu viens no risinājumiem, kā šo problēmu mazināt, vienlaikus veicinot līdzsvaru darba tirgū kā vīriešiem, tā sievietēm.