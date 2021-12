Bikšu dibens galvā, piedurknes kājās! Kā Aiva Zīle no Apes "mazliet" glābj planētu

Čamdu, bužinu, grozu, pētu Aivas tērpus. No vīriešu krekliem radītās kleitas glabā vīrišķi skarbu romantiku, bet vispār tajās ir stāsts par brīvību, ļaušanos un to, ko nozīmē mīlēt dzīvi, nepakļaujoties globālai patēriņa histērijai un modes diktātam. Kleitu kolekcijām ir seriālu varoņu vārdi - piemēram, "Leija" no "Zvaigžņu kariem", "Ārvena" no "Gredzenu pavēlnieka", "Makbīla" no "Alijas Makbīlas". Dizaina maģija! Taisns vīriešu krekla siluets pārtapis kuplā kleitā ar rišām un volāniem. "Mūsu dibeni vīriešu krekliem ir par platu, tāpēc radās "Leija". "Ārvena" ir siltāka, ar samta detaļām. Tām, kam rišas nepatīk, ir klasisks, pagarināts krekls," stāsta Aiva. Lai radītu vienu kleitu, Aiva "sapāro" divus, trīs kreklus.