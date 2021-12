Libāniešu virtuve – latviešiem

Stilīgā pavārgrāmata sākas ar ievadu un stāstu par to, kas ir libāniešu virtuve un kādas ir tās īpatnības. No vieglām uzkodām, salātiem un zupām līdz pamatēdieniem un desertiem – gan veģetārieši, gan gaļēdāji te atradīs iedvesmu un iedrošinājumu. Zirņi un pupiņas, pētersīļi un tomāti, kāposti, baklažāni un pipari, rieksti un mandeles, malta un svaiga gaļa un akniņas… mmm, jā, to visu taču mēs gatavojam arī ikdienā! "101 libāniešu ēdiens" parādīs, kā no šiem pašiem produktiem pagatavot citus, gardus un neparastus ēdienus, ieviešot papildu garšas un krāsas savā ikdienas ēdienkartē. Skaisti noformēta un ērti sakārtota, šī recepšu grāmata kļūs par lielisku ieguvumu gan tiem, kas labprāt izmēģina ko jaunu, gan tiem, kas cenšas ēst veselīgi un rūpēties par savu veselību, gan tiem, kas nolēmuši eksperimentēt pirmo reizi.