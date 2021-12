Kinoteātris neizejot no mājām. Eksperti dalās ieteikumos, kā iekārtot mājas kinozāli

Mājas kinozālei svarīgs ir skatīšanās leņķis un ekrāna izmērs, lai pie televizora ekrāna varētu pulcēties liels draugu un tuvinieku loks. Ieteicams izvēlēties televizoru, kas nodrošinās izcilu un reālistisku filmu skatīšanās pieredzi, bet, ja vēlies iegūt patiesi iegrimstošu kino pieredzi, tad šādos televizoros iespējams pārslēgties uz režisora režīmu, kas deaktivizē izlīdzināšanas un asuma palielināšanas efektus, atgriežot filmas sākotnējās malu attiecības, krāsas un sākotnējos kadru nomaiņas ātrumus, kā to bija iecerējis režisors.

Pastāv vairākas iespējas, kur novietot televizoru, taču parasti tas ir atkarīgs no katra gadījuma individuāli. Lai televizora skatīšanos pielīdzinātu kinoteātra apmeklējumam, televizora atrašanās vieta, iespējams, ir vienīgā, kurā nevēlēsieties saskarties ar tiešu saules gaismu, tāpēc to izvietojumu vēlams izvēlēties pēc iespējas tālāk no logiem.