Saņemta informācija par pieciem paraugiem ar omikrona paveidam atbilstošām mutācijām

Visi pieci cilvēki ir atgriezušies no ārvalstīm - divi no Zviedrijas, par kuriem SPKC ziņoja pirmdien, divi no Norvēģijas un viens no Lielbritānijas. Visas personas testus veikušas lidostā. Viens inficētais ir vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, trīs ir 30 līdz 39 gadus veci, bet viens - vecumā no 40 līdz 49 gadiem. Visos gadījumos personas bija pilnībā vakcinētas.