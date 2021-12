Trešdien autoavārijās cietuši seši cilvēki

Trešdien valstī kopumā reģistrēti 142 ceļu satiksmes negadījumi, vairums no kuriem noticis Rīgā. Sešās avārijās - četrās Rīgā un divās Latgalē - bijuši arī kopumā seši cietušie. Pa vienam no katrā no minētajiem reģioniem cietušajiem bija gājēji.