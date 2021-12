FKTK brīdina par viltus licencēto alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem

FKTK aicina iedzīvotājus pirms sadarbības sākšanas ar kādu no finanšu pakalpojumu sniedzējiem pārliecināties par tā tiesībām piedāvāt un sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā. Informācija par licencētiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā ir pieejama FKTK tīmekļvietnē, kur norādīti reģistrētie un licencētie pakalpojumu sniedzēji no Latvijas un pakalpojumu sniedzēji no citām dalībvalstīm, kam atļauts sniegt pakalpojumus Latvijā.