Kārlis Auzāns ir čella virtuozs, daudzu godalgotu filmu un izrāžu mūzikas autors, LaIPA padomes loceklis, grupu "Melo-M" un "Autobuss debesīs" dalībnieks. Intervijā runājām par un ap mūziķa ikdienu, radošumu, šī brīža pandēmijas apstākļiem, kā arī par to, cik svarīgs ir intelektuālais īpašums.

Ar radošumu nekad neko nevar zināt, apmēram tā, pārfrāzējot Alana Milna varoņa slaveno teicienu par bitēm, varētu teikt par dievišķo dzirksti, kura mīt katrā cilvēkā. Taču vieni ar radošām lietām nodarbojas jau no bērna kājas, citi, labā nozīmē, sāk izpausties vien pusmūža gados, ir arī ļaudis, kuri tam nepievēršas nekad. Bet kas, jūsuprāt, ir radošums un vai tas meklējams tikai daiļo mākslu sfērā?

Radošums ir iedzimts jebkuram cilvēkam, jautājums tikai par to, kā tas tiek izpausts dzīvē, vai radošā darbība ir daļa no cilvēka izvēlētā ceļa. Radošums ir ļoti saistīts ar cilvēka interesēm – gan par dažādām lietām, gan informācijas iegūšanu un izmantošanu, kā arī šīs informācijas “pārstrādi” caur sevi, savu iekšējo filtru, tādējādi veidojot kādu pilnīgi jaunu skatījumu uz pasauli. Un, protams, radošums var izpausties jebkurā dzīves jomā, tam nav obligāti jābūt saistītam tieši ar mūziku, mākslu vai literatūru. Savā būtībā tā ir konkrētam cilvēkam dota dāvana, kura var palīdzēt kā ikdienas dzīvē, tā arī profesionālajā darbībā. Piemēram, man radošums ir nepieciešama profesijas sastāvdaļa.

Bieži rakstu mūziku kino vai teātrim, taču pirms tam man nepieciešams iegūt informāciju, sagatavot to bāzi, ar kuru strādāt. (Kārļa Auzāna svaigākais veikums kino jomā – mūzika vēsturiskajai daudzsēriju filmai "Emīlija. Latvijas preses karaliene" – aut.) Darba procesā klausos mūziku, pats rakstu, iedvesmojos. Lai radītu skaņdarbu, jāiekļūst tādā īpašā prāta un emocionālā stāvoklī, jākoncentrējas uz lietām un procesiem, kas ir svarīgi tieši šim skaņdarbam. Viss sākas ar pāris idejām, kuras apaudzēju ar kaut ko plašāku.

Mūziķi, un ne tikai viņi, nereti iedvesmojas no kolēģu veikuma. Šoreiz nerunāsim par pasaules līmeņa grandiem, bet varbūt ir kāds pašmāju mūziķis vai grupa, kura ietekmējusi jūsu radošo darbību?

Godīgi sakot, vairāk klausos pasaules māksliniekus. Protams, bijuši arī gadījumi, kad sadzirdu asprātīgu ideju Latvijas mūzikā, kas rezonē ar citiem, ar klausītāju. Es to ļoti augsti vērtēju, jo tieši šādu mūziķu sniegums, viņu ideju dažādība ir tā, no kā var iedvesmoties un integrēt tās arī savos darbos.

Izsakoties gana patētiski, mūziķim Latvijā nozīmē būt sabiedrības kalpam, dot sabiedrībai muzikālu baudījumu, pat to izglītot. Cilvēkiem tas ir nepieciešams. Mūziķim jāmīl tas, ko viņš dara, jādomā par savu klausītāju, un, protams, jābūt darbspējīgam.

Manuprāt, tā noteikti nav. Varbūt kādā brīdī tā “bohēma” arī parādās, taču tā noteikti nav radošuma iniciators. Radošumu veicina iedvesma, talants un mūzikas radīšanai nepieciešamās informācijas apstrāde. Bohēma ir tāda blakus lieta, kas vairāk piemīt jauniešiem. Tiesa, mūsdienās viņi ir kļuvuši praktiskāki. Ikvienam mūziķim svarīgāk ir sabiedrības uzmanību gūt ar savu veikumu, bet bohēma to nekādā gadījumā neveicina. Mākslinieks nav spiests dzīvot kaut kādā citā pasaulē tikai tādēļ vien, lai būtu iedvesma.

Es nesāku rakstīt, kamēr neesmu nokļuvis tādā zināmā psiholoģiskā vai apziņas stāvoklī, lai saprastu, ka tagad var kaut ko laist ārā. Ļoti bieži pats nezinu, kas notiks tālāk, bet šī psiholoģiskā sagatavošanās ir vajadzīga. Varbūt to var nosaukt arī par rituālu.

Šī vilināšana sākās gana agri, jo pirms tam mācījos mūzikas skolā. Tā nu sanāca, ka izvēlējos to, kas sanāk visvieglāk. Teiksim, ar ķīmiju nodarboties man galīgi nepatika, bet ar mūziku gan. Ar to nodarbojos nu jau 30 gadus.

Līdz ar to mūzikas biznesā ir ļoti jūtams finansiālais kritums. Tā laikam ir lielākā trauma no pandēmijas.

Pašos pirmsākumos, kad esi vēl jauns mūziķis, tādu ir daudz. Pietiek arī kļūdu, no kurām mācīties. Atceros, kā kopā ar “Autobuss debesīs” savulaik uz koncertu devāmies vecā autobusā. Cik bākā palicis benzīna, šis braucamais nerādīja, turklāt tam vēl izkrita durvis. Nācās domāt, kā tikt atpakaļ uz Rīgu...

Atgriezīsimies pie zemes lietām. Un viens no būtiskākajiem jautājumiem ir intelektuālais īpašums. Vai, jūsuprāt, tas Latvijā tiek novērtēts?

Diemžēl cilvēki nekad simtprocentīgi neiemācīsies, ka arī intelektuālais īpašums kādam pieder, jo autortiesības, blakustiesības tomēr nav nekas tāds, ko var fiziski sataustīt, pagaršot vai nolikt plauktā. Sabiedrībai visu laiku jāatgādina, ka kaut kas no nekā nerodas.

Ir jāatgādina un jāskaidro, ka kāds tajā ieguldījis laiku, līdzekļus, zināšanas un talantu. Ja cilvēks nenodarbojas ar mūziku, viņam varētu šķist, ka tas viss ir nokritis no gaisa, kā lietus uz galvas. Bet tā nav.

Daži šādi gadījumi manā karjerā ir bijuši. Ja kāds aizmirsis pajautāt darba īpašniekam, vai drīkst izmantot autora darbu sava labuma gūšanai, tad tas jāatgādina, jo tā mūzika taču kādam pieder! Arī man pašam bijusi pieredze, kad jāsazinās ar izmantotāju un jāskatās, vai varam kaut kā vienoties. Nav patīkami TV ieraudzīt reklāmu, kurā skan tava mūzika, un saprast, ka neviens nav paprasījis atļauju tās izmantošanai. Risinājums parasti tiek rasts, vienkārši komunicējot un noskaidrojot, kā tā mūzika tur nokļuvusi, izskaidrojot situāciju, un, protams, vienojoties par to, kurš uzņemsies finansiālu atbildību... Bet gadījumi ir bijuši ļoti dažādi.

Jā, noteikti. Ja mūziķis kaut reizi ir ierakstījis kādu dziesmu vai piedalījies kādā ierakstā, tad noteikti būtu jāiesaistās LaIPA. Jo viens no tās galvenajiem pienākumiem ir nodrošināt, lai mūziķi saņemtu sev pienākošos atlīdzību. LaiPA rūpējas arī par sabiedrības un uzņēmēju informēšanu un izglītošanu. Tas ir būtiski mūsu visu kopējam labumam.

Informācija ir sniegta diezgan daudz un saprotamā veidā. Bet jebkurā gadījumā atkārtošana ir zināšanu pamatā, jo arī mūziķiem ir nemitīgi jāatgādina gan viņu tiesības, gan iespējas. Nepieciešams veidot izpratni par to, kā šīs tiesības veidojas un kā strādā likumdošana intelektuālo tiesību aizsardzības jomā. Tā ir tāda intelektuālo tiesību pārstāvju nemitīga rutīna – būt visu laiku aktīviem un to atgādināt.

Tā ir tikai viena daļa no maniem ienākumiem. Es nevarētu apgalvot, ka lielākā, bet, tā kā mani skaņdarbi tiek regulāri atskaņoti, tad šī daļa ir ļoti stabila. Kopumā Latvijā nopelnīt tikai ar mūziku nav tik vienkārši. Vairāk var runāt par izdzīvošanu. Galvenokārt tā notiek tādēļ, ka mūsu valsts nav liela, un līdz ar to arī auditorija nav tik ievērojama, lai ļautu labi pelnīt tikai ar mūziku. Liela daļa latviešu mūziķu dzīvo no kombinētiem ienākumiem, strādājot arī citos darbos.