Rihards Lībietis piedāvā jaunu video no nesen izdotā albuma

"Miniatūra par klātesamību" ir apcere par melanholiju, iedvesmas meklējumiem, par to, vai īsta vientulība vispār ir iespējama, un par spēka atrašanu pašam sevī. Tās autors un izpildītājs Rihards Lībietis atklāj: "Šis ir viens no maniem mīļākajiem jaunā albuma darbiem – tas ir gan kompozicionāli, gan instrumentācijas ziņā salīdzinoši vienkāršs, bet reizē ļoti trausls, emocionāls un jūtīgs skaņdarbs. Tās ir arī eksistenciālas pārdomas par to, ka katram no mums kāds ir blakus, pat ja to varbūt neapzināmies. Ļoti ceru, ka šī kompozīcija klausītajiem dos siltumu, spēku un uzticību sev."