Neatkarīgi no tā, vai dzīvojat dzīvoklī vai mājā, katram mājoklim reizēm ir nepieciešami lielāki vai mazāki remonta un labiekārtošanas darbi. It īpaši šobrīd, kad daudz vairāk laika tiek pavadīts mājās, ir vieglāk ievērot dažādas nepilnības, piemēram, durvis nav iespējams aizvērt tā kā vajadzētu vai grīdas segums ir ievērojami nolietojies.

Veicot DIY (no angļu valodas Do It Yourself ) jeb Dari Pats projektus, ir ļoti svarīgi, lai netiktu ierobežota kustību brīvība, instrumenti ar vadu var tikai apgrūtināt darbu, kā arī ir nedrošāki salīdzinājumā ar akumulatora instrumentiem. Ja Tev patīk izgatavot priekšmetus no kokmateriāla, tad projektu īstenošanai ir nepieciešami dažāda veida zāģi. Piemēram, putnu būrīša vai vīna plauktiņa izgatavošanā lieliski noderēs ripzāģis. Šis jaudīgais instruments lieliski noderēs dēļu un citu materiālu griešanai.