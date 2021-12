ZVA: Blakusparādības pēc balstvakcīnas ir līdzīgas kā pirms iepriekšējām Covid-19 vakcīnu devām

Kad šajā datubāzē uzkrājas virkne ziņojumu no visas ES par vienu un to pašu iespējamu reakciju zālēm, ar EZA speciāli izstrādātu programmu tiek identificēts statistisks drošuma signāls. Šo signālu, ņemot vērā arī visus citus pieejamos datus no neklīniskiem un no klīniskiem pētījumiem, kā arī pēcreģistrācijas pētījumiem un zinātniski medicīniskām publikācijām, arī informāciju par iespējamo mehānismu, tālāk zinātniski izvērtē EZA Drošuma komiteja. EZA Drošuma komitejā strādā visu ES dalībvalstu zāļu aģentūru speciālisti.