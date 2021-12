Pret Covid-19 pilnībā vakcinējušās gandrīz divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāju

Kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem. Decembra otrajā pusē Latvijā varētu tikt sākta arī 5-11 gadus vecu bērnu potēšana pret Covid-19.