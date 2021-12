Aptauja: 32% Latvijas iedzīvotāju Covid-19 ietekmē vairāk sākuši rūpēties par savu veselību

Tajā secināts, ka gan vīrieši, gan sievietes vienlīdzīgi sevi tagad uzskata par daudz veselīgākiem un aktīvākiem. Lai sekotu līdzi saviem veselības rādītājiem, 26% iedzīvotāju izmanto viedpulksteni. Visaktīvāk viedpulksteņus šādam mērķim izmanto iedzīvotāji vecumā no 30-39 gadiem - to atzinuši 36% šajā vecuma grupā aptaujāto.

Savukārt 41% Latvijas iedzīvotāju ikdienā seko līdzi savam nostaigātajam soļu skaitam un to apjoms dienā sasniedz vismaz 10 000 soļu. Visaktīvāk tam uzmanību pievērš gados jaunāki iedzīvotāji vecumā no 18-29 gadiem - šajā vecuma grupā to dara 50% iedzīvotāju.