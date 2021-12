Mūžībā devies 'The Monkees' dalībnieks Maikls Nesmits

Atgādinām, ka popgrupas "The Monkees" sešdesmitajos gados bija producentu izveidota grupa televīzijas seriālam ar tādu pašu nosaukumu. Tas vēstīja par četriem puišiem, kas cenšas kļūt par rokzvaigznēm. Un viņi par tādām kļuva arī reālajā dzīvē.

"The Monkees" populārākie singli bija "Daydream Believer" un "I'm A Believer".

Pats Nesmits bija tādu "The Monkees" dziesmu kā "Listen To The Band", "Sunny Girlfriend", "Tapioca Tundra" un daudzu citu autors.