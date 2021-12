Franču šarms LNSO Vecgada koncertos

LNSO Vecgada koncerti ik gadu pulcē klasiskās mūzikas gardēžus no dažādām pasaules vietām. Šogad orķestrim pievienosies franču diriģents Žiljens Masmondē. Viņš tika pamanīts, strādājot par diriģenta asistentu Pāvo Jervi vadītajā Orchestre de Paris, un no tā laika ir saņēmis uzaicinājumus uzstāties Francijā, Krievijā, Čehijā, Itālijā u. c. Īpašu atzinību saņēmusi Žiljena Masmondē instinktīvā muzikalitāte, izcilā inteliģence, enerģija un sniegtais ieguldījums. 2018. gadā viņš saņēma Profesionālās kritiķu asociācijas balvu “Gada atklājums mūzikā”.