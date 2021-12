Sakarā ar to, ka man valsts vizītes laikā Zviedrijā tika piešķirts Zviedrijas augstākais ordenis, kādu ārzemniekiem mēdz pasniegt, es saņēmu arī tādu diezgan stingros vārdos frāzētu vēstuli no Zviedrijas. Tajā bija izskaidrota prasība pēc mana dzimtas ģerboņa izvietošanas pie sienas Zviedru bruņniecības namā. Tā kā tas ir goda jautājums, tad tika pieļauta situācija, ka, ja man pašai šāds ģerbonis nav un es pati to neveidoju, tad Zviedrijas valsts manā vietā to izgatavos. Te nu bija arī mana goda jautājums, un es ķēros pie lietas šeit pat Latvijā.