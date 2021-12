Ziemeļu džeza grupa “Pulse Trio” izdod pirmo singlu no jaunā albuma

""Bunker" ir vieta, kur salauzta sirds un prāts var paslēpties, lai apstātos, apdomātos - kas un kāpēc noticis - un saprastu kā lai darbojas tālāk. Tā ir intīma telpa, kur nav logu un gaisma neiespīd, bet durvis ir, un tās ir iespējams atvērt. No klusuma un vientulības nav jābaidās, bet tai jāļaujas, un ar jaunu skatījumu un atziņām var ar smaidu dzīvot tālāk," tā jauno singlu raksturo mūziķis.

Grupas pianists ir viens no labākajiem Zviedru mūziķiem Fabian Kallerdahl, un uz kontrabasa ir dzirdams somu mūziķis Olli Rantala, ar kuriem Pauls iepazinies, dzīvojot Gēteburgā.

Albums "The End is the beginning" ("Beigas ir sākums") tiks izdots 2022. gada 11. februārī zviedru izdevniecības "HOOB Records" paspārnē.