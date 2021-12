Lidostā "Rīga" no 13.decembra veiks plašāku Covid-19 testēšanu

Skrīninga testam tiks atlasīti reisi no valstīm ar lielāko ievesto Covid-19 gadījumu skaitu Latvijā, proti, no Vācijas, Lielbritānijas, Zviedrijas, Ēģiptes, Polijas, Itālijas, Norvēģijas, Somijas, Lietuvas, Igaunijas, Ungārijas, Spānijas, Krievijas, Nīderlandes, Dānijas, Īrijas, Maltas, Ukrainas, Gruzijas un Šveices. Reisu atlase tiks veikta rotācijas kārtībā.

Veselības ministrija aicina izmantot iespēju pēc ielidošanas veikt brīvprātīgu, valsts apmaksātu Covid-19 testu cilvēkiem, kuri ielidos ar reisiem, kas netiks virzīti skrīninga veikšanai. Laboratorijas punkts brīvprātīgo testu veikšanai ieceļotājiem no Šengenas zonas valstīm atrodas "E" sagaidīšanas zālē, pie izejas no termināla, savukārt ieceļotāji no ārpus Šengenas zonas valstīm testu var nodot testēšanas zonā "C" atlidošanas terminālī pirms robežkontroles.