Prokurori: Terehovas muitnieki bijuši spiesti izvēlēties – iesaisties korupcijā vai ej prom

Raidījums uzsver, ka šī bijušo muitnieku klusēšana visai precīzi atspoguļo to kolektīvo kultūru, kas gadiem ilgi valdījusi Terehovā. Par to liecina vainu atzinušo muitnieku stāstītais. “Kā viena no personām man norādīja, ka viņš izjuta pat zināmu atvieglojumu, jo viņš iekšēji it kā visu laiku tā kā gaidīja, ka tas notiks, un visu laiku pastāvēja dilemma, vai turpināt to darīt. Respektīvi, izvēle starp noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un mobingu, kas varētu sekot tātad no tiem kolēģiem, jo no tās sistēmas izkļūt ārā nav iespējams, vienīgi aizejot prom no šī darba, kā tika skaidrots. Līdz ar to dažas šīs personas pat izjuta atvieglojumu, kad viņas tika aizturētas,” stāsta prokurore Andersone. Ar trīs personām noslēgtas vienošanās par nosacītu sodu, bet ar vienu – par reālu, un papildus sodi ir arī mantas konfiskācijas un ierobežojumi ieņemt amatus.