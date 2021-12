Pret 4,4 miljonu eiro kredītu bankā ieķīlāta visa PSIA “Daugavpils siltumtīkli” manta

Kopš apjomīgā un dārgā projekta uzsākšanas katru gadu mainījusies pilsētas politiskā vadība. Rotējuši projektā iesaistītie. Līdz ar to ir grūti izsekot, kurš un kurā brīdī par ko bijis atbildīgs. Un - kurš vainīgs, ka Daugavpils zaudējusi 5 miljonus. Piemēram, bijušais Daugavpils siltumtīkli valdes loceklis Viktors Lukjančiks, kura laikā projekts sākās, no amata tika noņemts. Bet šobrīd ir siltumtīklu tehniskais direktors.

Šobrīd Duškeviča iecelta "Daugavpils siltumtīklu” padomē. Elksniņš par to publiski paziņoja jau vasarā, bet Uzņēmumu reģistrā šie dati iegrāmatoti tikai decembrī. Lai gan pēc kolēģu teiktā jaunā padomes locekle kopš vasaras nākusi uz darbu. Neoficiāli izskanējis, ka iemesls šai slepenībai bija grūtības, ar ko siltumtīkli saskārās, aizņemoties naudu bankās. TEC3 būvniekiem bija jāsamaksā par padarīto, bet pietrūka tieši tie 5 miljoni, kas domes uzņēmuma vadības neizdarības dēļ netika saņemti no Eiropas. Tāpēc līdzās jau aizņemtajai naudai bija jāmeklē vēl viens kredīts. To atteica bankas "Swedbank" un "Citadele". Viens no iemesliem esot bijis arī agrākās valdes locekles Duškevičas joprojām atrašanās vadošā amatā. Turklāt Citadele prasīja valsts garantijas. Kā raidījumam apliecināja Finanšu ministrija, tieši slikti organizētais TEC3 iepirkums bija iemesls, kāpēc ministrija Daugavpilij savu garantiju nesniedza.