Šonedēļ plāno sākt 5 līdz 11 gadu vecu bērnu vakcināciju pret Covid-19

Kā vēstīts, Eiropas Zāļu aģentūra ir reģistrējusi "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnu lietošanai bērniem vecumā no 5 līdz 11 gadiem. Tas veikts, pamatojoties uz izvērtējumu no pētījuma datiem, kur šajā populācijā ieguvumi no Covid-19 vakcinācijas pārsniedz risku. Pētījumā piedalījušies 3082 bērni. Šī patlaban ir vienīgā vakcīna, kas Eiropas Savienība pieejama bērnu vecumā zem 12 gadiem vakcinācijai.