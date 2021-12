Lauris Līcītis ir viens no vadošajiem Latvijas speciālistiem klīniskajā imunoloģijā ar 20 gadu pieredzi šajā nozarē, kas savas zināšanas pilnveidojis Zviedrijā, Somijā un citās ārvalstīs. Zinātniskā darbība saistīta ar Laima slimības ārstēšanas iespējām, multiplo sklerozi, onkoloģisko slimību ārstēšanu, izmantojot imūnmodulējošu terapiju.

“Imunitāte tagad ir ļoti svarīgs vārds ikdienā, jo cilvēki beidzot ir sapratuši, ka tas ir viens no veidiem, kā uzturēt sevi pie labas veselības un darbaspējām.

Var sacīt, ka imunitāte ir vesela sistēma, kuras darbība vērsta uz to, lai mūs kā dzīvus organismus saglabātu šajā pasaulē. Uz organismu var raudzīties kā uz šūnu. Visas šūnas ir ieprogrammētas bojāejai, taču noteiktos apstākļos tās var ilgstoši dzīvot.

Šajā sakarā īpaši svarīgi ir stiprināt sevi cīņai pret dažādiem vīrusiem, jo ne pret visiem šobrīd vēl ir pieejamas efektīvas zāles to ārstēšanai. Līdz ar to reāli mums ir iespēja sevi stiprināt ar dabīgiem līdzekļiem.

Pirmajā vietā labas imunitātes nodrošināšanā ir mūsu zarnu trakts, kur arī sākas mūsu imunitāte. Līdz ar to, savedot kārtībā zarnu darbību, tātad arī zarnu mikrofloru, iespējams tikt vaļā no daudzām slimībām. Tādēļ uzturā jābūt kvalitatīviem skābpiena produktiem, kas satur bifidobaktērijas un laktobaktērijas, kas savukārt nodrošina normālu zarnu darbību. Atcerēsimies, ka pārāk sacukurotos produktos šīs baktērijas iet bojā.

Otrkārt, ļoti svarīgi ir novērst vitamīnu trūkumu. Neaizmirstot veselīgu un pilnvērtīgu uzturu, ir dažādi veidi, kā to darīt papildus. Var lietot sintētiskos vitamīnus, bet vislabāk der dabīgie. Šajā sakarā vēlos izcelt vienu Latvijā ražotu dabīgu preparātu EPSORIN, kas ražots no ziemeļbriežu jaunajiem ragiem (pantiem). Šo preparātu nesen uzsāku lietot arī es pats, to lietoju arī savā imunologa praksē, un arī mūsu klīnika ir uzsākusi tā saucamos preklīniskos Epsorīna pētījumus.