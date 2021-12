Viedierīces – telefoni, pulksteņi, planšetdatori un klēpja datori – ir kļuvušas par teju katra iedzīvotāja neatņemamu ikdienas aprīkojumu, taču to izvēle un iegāde var nest ne mazums jautājumu, no kuriem būtiskākais – vai iztērētā nauda ir bijusi tā vērta? Lai mierīgu sirdi vari atbildēt ar “jā”, interneta veikala Wintek komanda ir sagatavojusi piecus ieteikumus, kam pievērst uzmanību, iegādājoties jaunu gudro iekārtu savai ikdienai.

1. Visjaunākais modelis – vislabākais, vai tiešām?

2. Iepakojums maksā naudu

Vai esi kādreiz domājis par to, cik lielu daļu no jaunā telefona vai viedpulksteņa cenas veido iepakojums? Visticamāk, ka nē, jo kuram gan nepatīk sajūta, kas pārņem, atverot kārbiņu un noplēšot rūpnīcā likto aizsargplēvi. Taču vai esi domājis par to, ka šis prieks ir vienreizējs un tas bieži maksā vairākus desmitus eiro? Tāpēc Wintek veikalā var nopirkt arī jaunas iekārtas bez iepakojuma, ietaupot naudu.

3. Mazlietots, taču ar garantiju

Līdzīgi kā ar iepakojumu arī iekārtas lietošanai ir sava cena. Ko mēs ar to domājam? Vai esi dzirdējis par jaunām automašīnām sakām, ka izbraucot no salona to cena nokrītas par 30%, neskatoties uz to, ka ceļā pavadīti vien pārsimts metri? Tieši tāpat ir ar iekārtām. Ja nopērc jaunu viedierīci, pamēģini un saproti, ka tev neder, nepatīk vai nav tas, ko biji iedomājies, to tālāk pārdodot, tu zaudē gana daudz naudas. Mēs Wintek internetveikalā pārdodam mazlietotas ierīces, bieži tādas, kas lietotas pavisam neilgu laiku un ir bez jebkādām lietojuma pazīmēm. Visas ierīces ir testētas un pārbaudītas. Tāpat mēs dodam arī garantijas laiku, kas nozīmē, ja pārdomā vai saproti, ka prece tev neder, vari to atgriezt, saņemot naudu vai izvēloties citu modeli, rezultātā neko nezaudējot.