No 1.janvāra gāzes iekārtu meistariem obligāti nepieciešams profesionālo prasmju apliecinājuma sertifikāts

No 2022.gada 1.janvāra visiem meistariem jāiziet divu pakāpju apmācība. Tā iekļauj izietu apmācību pie kāda no gāzes iekārtu ražotājiem, lai meistars pārzinātu to, kā strādā iekārtas, kuru apkope un labošana viņam būs jāveic. Tāpat apmācība iekļauj pabeigtus speciālos vispārīgos kursus kādā no Latvijas Siltuma, Gāzes un Ūdens Tehnoloģijas Inženieru Savienībā sertificētiem mācību centriem, lai apliecinātu savas zināšanas ne tikai par pašu gāzes aparātu, bet arī gaisa ventilācijas un citiem gāzapgādes drošības jautājumiem.