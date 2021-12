Pie Rīgas pils notiek protests pret valstī noteiktajiem ierobežojumiem

Lai izvairītos no policijas par epidemioloģiskās drošības regulējuma pārkāpšanu, pasākumā klātesošais Gobzems savu uzrunu sāka, stāvot kādas tuvējās ēkas vārtos.

Valsts policija atgādina, ka aicinājums pulcēties un pulcēšanās, pārsniedzot atļauto personu skaitu, ir likumpārkāpums ar visām no tā izrietošajām sekām.

Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, vēršoties pie pasākuma “Rododendrs” organizatora, kā arī citām atbalstu paudušajām personām no dažādām aktīvistu grupām, uzsver: “Aicinu atteikties no nesankcionētu pulcēšanās pasākumu organizēšanas! Vēršu uzmanību, ka šādas darbības ir likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” pārkāpums, kā arī cilvēku apzināta pulcēšana ārkārtējās situācijas laikā, nerēķinoties ar Covid-19 vīrusa masveida izplatīšanas riskiem, ir administratīvi sodāmas darbības. Tāpat vēršu uzmanību, ka saskaņā ar Krimināllikuma 225.1. pantu par ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums, ir paredzēta kriminālatbildība.