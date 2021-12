Foto ⟩ Noslēdzies festivāls "Prozas lasījumi 2021"

Noslēguma lasījumos piedalījās rakstnieki Inga Gaile, Dace Rukšāne, Svens Kuzmins un Kārlis Vērdiņš, kā arī Kurzemes prozas lasījumu uzvarētāja Jana Egle. Norisinājās "Prozas lasījumi 2021" galvenās balvas izloze - par datora Lenovo ThinkBook īpašnieku kļuva rakstnieks Svens Kuzmins. Žurnāla "Domuzīme" gada abonementu ieguva Andris Akmentiņš, Latgales prozas lasījumu laureātes Annele Slišāne un Evija Martukāne-Laganovska, Kurzemes prozas lasījumu laureātes Jana Egle un Anna Paula Gruzdiņa. Festivāla lasījumu dalībniekiem tika dāvināts Baltijas literārais žurnāls "No More Amber", kā arī kafija no "Andrito Coffee Roastery".