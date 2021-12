Aptauja: Latvijas iedzīvotājiem trūkst informācijas par nekustamo īpašumu nozares uzņēmumiem

Pētījums par Latvijas nekustamo īpašumu attīstītāju zīmolu reputāciju atklāj, ka iedzīvotājiem, kuri plāno vai domā par dzīvokļu iegādi, trūkst informācijas par nekustamo īpašumu nozares uzņēmumiem un to darbību Latvijas tirgū.

To iedzīvotāju vidū, kuri plāno iegādāties sev mājokli Rīgā vai Pierīgā, nekustamo īpašumu attīstītāju zīmolu atpazīstamība ir krietni augstāka, un starp labāk zināmiem zīmoliem, līdzās "Latio", "Merks" un "City24", ierindojas arī "Bonava", "Towers Construction Management" un "YIT".

Nekustamo īpašumu nozares uzņēmumu vidējais reputācijas indekss veidojas no pieciem aspektiem, kur katram aspektam tiek piešķirts savs vērtējums. Vājākie aspekti nekustamo īpašumu nozares zīmolu reputācijas vērtējumā ir iedzīvotāju kopējā attieksme pret nozares uzņēmumiem, produktu vai pakalpojumu kvalitātes novērtējums. Kopumā reputācijas vērtējumu ietekmē arī nekustamo īpašumu nozares zīmolu zemā atpazīstamība.

Vairāk nekā puse jeb 57% Latvijas iedzīvotāju pēc pētījumā izmantotās tipoloģijas ir "Noliedzēji", kas ir emocionāli attālināti no nekustamo īpašu nozares uzņēmumiem un par tiem sniedz negatīvas atsauksmes, kas rada potenciālu risku nekustamo īpašumu nozares uzņēmumu reputācijai.

Pētījums veikts 2021.gada oktobrī ar mērķi noskaidrot Latvijas iedzīvotāju izpratni par nekustamo īpašumu attīstītāju zīmolu atpazīstamību, tēlu un to reputāciju ietekmējošiem aspektiem. Iedzīvotāju viedokļu izpēte, izmantojot kvantitatīvo interneta aptaujas metodi, tika veikta no 13. līdz 19.oktobrim, pētījumā piedalījās 1500 respondentu vecumā no 18 līdz 65 gadiem.